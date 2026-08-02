Jimmie Åkesson: Moderaterna är lite ängsliga

Med mindre än två månader kvar till riksdagsvalet har SD-ledaren Jimmie Åkesson analysen klar. Det faktum att moderaternas Ulf Kristersson redan är statsminister kommer göra det svårare för honom att vinna igen, skriver Svenska Dagbladet.

Men inte bara det.

– Jag har alltid tyckt att Moderaterna är lite ängsliga, lite måna om att förlora snyggt i stället för att vinna om man behöver vinna, säger han till tidningen.

Att Socialdemokraterna tänker annorlunda och enligt honom ”grisar ner valrörelserna” är anledningen till att de också brukar vinna. Åkesson erbjuder sig därför att inta samma roll – fast för Tidöpartierna – i höstens valrörelse.