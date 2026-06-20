ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Keith Richards i maj. (Evan Agostini /AP/TT / AP)
HelgIntervjuer

Keith Richards har blivit gammelfarfar: ”Det är nytt”

Av Jacob Ruderstam
Publicerad:

Rolling Stones-stjärnan Keith Richards har blivit gammelfarfar för första gången. I en intervju med The Guardian berättar han att livet som farfar har varit väldigt bra.

– Det har gått några veckor. Det är nytt, men jag är en grym farfar. Att vara gammelfarfar... jag försöker låta dem umgås med mig så länge som det bara går.

Artisten erkänner att det var långt ifrån självklart att han skulle bli 82, med tanke på alkoholvanorna och drogproblematiken. Som Richards själv formulerar det: han har varit nära slutet.

I dag har han slutat röka, men bara cigaretter.

– Man får lugna ner sig om man vill fortsätta hålla på.

‘I’d listen to my body before it screamed for help’: Keith Richards on life as an 82-year-old great-grandad – and jousting with Mick Jagger
www.theguardian.com

Om intervjuer

Under rubriken ”Intervjuer” rekommenderar Omni-redaktionen under helgen några intressanta intervjuer med personer från flera vitt skilda branscher.

Svepen är en del av Omnis helgsatsning med rekommendationer på läsvärda, aktuella och intressanta recensioner och intervjuer som publiceras varje helg.

bakgrund
 
Keith Richards
Wikipedia (en)
Keith Richards (born 18 December 1943) is an English musician, songwriter, singer and record producer who is an original member, guitarist, secondary vocalist, and co-principal songwriter of the Rolling Stones. His songwriting partnership with the band's lead vocalist Sir Mick Jagger is one of the most successful in history. His career spans over six decades, and his guitar playing style has been a trademark of the Rolling Stones throughout the band's career. Richards gained press notoriety for his romantic involvements and illicit drug use, and he was often portrayed as a countercultural figure. First professionally known as Keith Richard, in 1978 he fully asserted his family name. Richards was born in and grew up in Dartford, Kent. He studied at the Dartford Technical School and Sidcup Art College. After graduating, Richards befriended Jagger, Bill Wyman, Charlie Watts, Ian Stewart and Brian Jones and joined the Rolling Stones. As a member of the group, Richards also sings lead on some of their songs, typically at least one song per concert, including "Happy", "Before They Make Me Run", and "Connection". Outside of his career with the Rolling Stones, Richards has also played with his own side-project, The X-Pensive Winos. He also appeared in two Pirates of the Caribbean films as Captain Teague, father of Jack Sparrow, whose look and characterisation were inspired by Richards himself. In 1989, Richards was inducted into the Rock and Roll Hall of Fame and in 2004 into the UK Music Hall of Fame with the Rolling Stones. Rolling Stone magazine ranked him fourth on its list of 100 best guitarists in 2011. In 2023, Rolling Stone's ranking was 15th. The magazine listed fourteen songs that Richards wrote with Jagger on its "500 Greatest Songs of All Time" list.
Annons
Överraska med blombud för student, examen och sommarens alla firanden!
Euroflorist
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
HelgIntervjuerKeith RichardsThe Rolling StonesMusik