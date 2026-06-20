Keith Richards har blivit gammelfarfar: ”Det är nytt”

Rolling Stones-stjärnan Keith Richards har blivit gammelfarfar för första gången. I en intervju med The Guardian berättar han att livet som farfar har varit väldigt bra.

– Det har gått några veckor. Det är nytt, men jag är en grym farfar. Att vara gammelfarfar... jag försöker låta dem umgås med mig så länge som det bara går.

Artisten erkänner att det var långt ifrån självklart att han skulle bli 82, med tanke på alkoholvanorna och drogproblematiken. Som Richards själv formulerar det: han har varit nära slutet.

I dag har han slutat röka, men bara cigaretter.

– Man får lugna ner sig om man vill fortsätta hålla på.