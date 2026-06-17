Kina trappar upp kampen mot AI-fusk på börsen

Kinas finansinspektion lovar att ta i med hårdhandskarna mot AI-relaterat börsmissbruk, skriver CNBC. Myndigheterna vill stoppa AI-genererade aktierekommendationer, ryktesspridning, insiderhandel och marknadsmanipulation som går ut på att blåsa upp aktiekurser.

– Regulatorerna ser de här trenderna som tidiga tecken på en möjlig marknadsbubbla, säger George Chen på The Asia Group till kanalen.

Myndigheterna ska nu ta fram riktlinjer för hur AI får användas på kapitalmarknaden.

Bakgrunden är det kraftiga AI-rallyt på Kinas börser, där AI-index har rusat nära 30 procent i år.