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Techmässa i Kina, arkivbild. (Shutterstock)
AI-kapplöpningen

Ny kinesisk AI utmanar toppmodeller i USA

Av Helena Sällström
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Kina har tagit ett kliv närmare USA i AI-kapplöpningen. Enligt säkerhetsforskare som Wall Street Journal talat med kan en ny kinesisk AI-modell nu mäta sig med de främsta amerikanska modellerna inom cybersäkerhet.

AI-bolaget Z.ai:s modell GLM-5.2 som släpptes tidigare i juni uppges i vissa scenarier prestera lika bra som Anthropics AI-modell Mythos när det gäller att hitta säkerhetshål i mjukvara.

Däremot är den inte i kapp Anthropics och Open AI:s modeller när det gäller andra uppgifter.

Kinesiska öppna AI-modeller blir allt vanligare globalt
The Wall Street Journal  · Ofta betalvägg
GLM-5.2, kan laddas ner av vem som helst, köras på privat hårdvara och lämnar inga spår hos leverantören
Forbes
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AI-kapplöpningenKinaOpen AIArtificiell intelligensAsien