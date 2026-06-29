Ny kinesisk AI utmanar toppmodeller i USA
Kina har tagit ett kliv närmare USA i AI-kapplöpningen. Enligt säkerhetsforskare som Wall Street Journal talat med kan en ny kinesisk AI-modell nu mäta sig med de främsta amerikanska modellerna inom cybersäkerhet.
AI-bolaget Z.ai:s modell GLM-5.2 som släpptes tidigare i juni uppges i vissa scenarier prestera lika bra som Anthropics AI-modell Mythos när det gäller att hitta säkerhetshål i mjukvara.
Däremot är den inte i kapp Anthropics och Open AI:s modeller när det gäller andra uppgifter.
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