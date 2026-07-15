ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Ett tåg bärgas efter att ha spårat ur på grund av kraftigt regn. (Mats Andersson/TT)
KlimathotetSverige och klimatet

Klimatet hotar järnvägen: ”Ökat tryck på samhället”

Av Anders Hovne
Publicerad:

Klimatförändringarna innebär allvarliga risker för det svenska järnvägsnätet. Det rapporterar SVT Nyheter med hänvisning till en rapport från Nationella expertrådet för klimatanpassning.

Järnvägen hotas bland annat av skred, skyfall, översvämningar och värmeböljor.

Susanne Skyllerstedt, utredare på rådet, förklarar att de kortvariga intensiva händelserna blir fler och fler.

– Det gör att återhämtningen mellan händelser också blir kortare, vilket ger ett ökat tryck på på samhället, säger hon.

Mer proaktiva åtgärder efterfrågas
tv+text · Sveriges Television
Trafikverket stänger banor i värmen
Sveriges Television
Klimatrådets sårbarhetsanalys
klimatanpassningsradet.se
Annons
Boka hotell i Sverige i sommar — upp till 25% rabatt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
KlimathotetSverige och klimatetKlimat & miljöInfrastruktur