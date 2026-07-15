Klimatet hotar järnvägen: ”Ökat tryck på samhället”

Ett tåg bärgas efter att ha spårat ur på grund av kraftigt regn.

Klimatförändringarna innebär allvarliga risker för det svenska järnvägsnätet. Det rapporterar SVT Nyheter med hänvisning till en rapport från Nationella expertrådet för klimatanpassning.

Järnvägen hotas bland annat av skred, skyfall, översvämningar och värmeböljor.

Susanne Skyllerstedt, utredare på rådet, förklarar att de kortvariga intensiva händelserna blir fler och fler.

– Det gör att återhämtningen mellan händelser också blir kortare, vilket ger ett ökat tryck på på samhället, säger hon.