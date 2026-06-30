Klimatforskare: Finns ingen genväg för klimatkrisen

Det finns ingen genväg eller någon magisk naturlig ”quick fix” för att lösa klimatkrisen. Det skriver de två klimatforskarna Céline Heuzé och Hans Lindholm på DN Debatt med anledning av den senaste tidens europeiska extremväder.

”Som forskare har sagt om och om i över hundra år: Utsläppen måste ner, nu.”

De skriver att de flesta svenskar förstår att det främst är utsläppen av växthusgaser som orsakar klimatförändringarna. Samtidigt är det många som tror att klimatkrisen kommer att lösa sig själv.