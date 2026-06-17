Klimatutsläppen minskade – men avståndet till målen ökar
Sveriges klimatutsläpp minskade med tre procent under 2025 jämfört med året innan enligt Naturvårdsverkets nya siffror. Trots det gör myndigheten bedömningen att avståndet till klimatmålen ökar, skriver TT.
– Det är kort om tid kvar till 2030 och styrmedel behöver komma på plats snarast, särskilt inom transportsektorn, säger Stefan Nyström, chef för avdelningen för klimat och luft, i ett pressmeddelande.
Klimatutsläppen uppgick till omkring 46,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket är 1,3 miljoner ton mindre än 2024.
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