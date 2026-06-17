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Rök från skorstenarna på SYSAV:s avfallskraftvärmeverk i Malmö. Arkivbild. (Johan Nilsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
KlimathotetSverige och klimatet

Klimatutsläppen minskade – men avståndet till målen ökar

Av Tor Gasslander
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Sveriges klimatutsläpp minskade med tre procent under 2025 jämfört med året innan enligt Naturvårdsverkets nya siffror. Trots det gör myndigheten bedömningen att avståndet till klimatmålen ökar, skriver TT.

– Det är kort om tid kvar till 2030 och styrmedel behöver komma på plats snarast, särskilt inom transportsektorn, säger Stefan Nyström, chef för avdelningen för klimat och luft, i ett pressmeddelande.

Klimatutsläppen uppgick till omkring 46,7 miljoner ton koldioxidekvivalenter, vilket är 1,3 miljoner ton mindre än 2024.

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