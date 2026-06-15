Kommunerna fråntas rätt att stoppa uranbrytning

I Falköping där Sveriges enda tidigare urangruva låg är motståndet mot uranbrytning massivt.

Sveriges kommuner fråntas rätten att lägga veto mot uranbrytning på sin mark. Det beslutar riksdagen med 174 röster mot 172, rapporterar SVT Jämtland.

Frågan har debatterats intensivt i de kommuner där uranutvinning kan bli aktuell, enligt TT.

Regeringen vill utreda ett nytt kommunalt veto mot brytning av alunskiffer.