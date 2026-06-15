ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
I Falköping där Sveriges enda tidigare urangruva låg är motståndet mot uranbrytning massivt. (Björn Larsson Rosvall / TT NYHETSBYRÅN)
Gruvindustrins framtid

Kommunerna fråntas rätt att stoppa uranbrytning

Av Kinga Sandén
Publicerad:

Sveriges kommuner fråntas rätten att lägga veto mot uranbrytning på sin mark. Det beslutar riksdagen med 174 röster mot 172, rapporterar SVT Jämtland.

Frågan har debatterats intensivt i de kommuner där uranutvinning kan bli aktuell, enligt TT.

Regeringen vill utreda ett nytt kommunalt veto mot brytning av alunskiffer.

Regeringen anser att kärnämnen ska behandlas på samma sätt som andra metaller och mineral
TT
Alunskiffer finns i de områden i Bergs och Åre kommuner som även är aktuella för uranbrytning
Sveriges Television
Annons
Sommarens bästa hotelldeal – upp till 30% rabatt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Gruvindustrins framtidEnergi & råvarorPolitik