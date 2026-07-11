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Ro Khanna. (Meg Kinnard /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenVästbanken

Kongressledamot hölls kvar av beväpnade bosättare

Av Adam Lindh
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Beväpnade israeliska bosättare höll kvar och blockerade vägen för den demokratiske kongressledamoten Ro Khanna under ett besök på Västbanken tidigare i veckan, rapporterar NBC News.

I en intervju med Reuters uppger Khanna att skåpbilen som han och ett sällskap färdades i omringades av bosättare beväpnade med automatvapen i södra delen av Västbanken.

– Vi befann oss i en by som israeliska bosättare hade förstört. De hade förstört skolan, de hade förstört byn, och vi var där för att se förödelsen, säger han.

Enligt Khanna hölls sällskapet kvar i över en timme och tvingades be USA:s ambassad i Jerusalem om hjälp. Först när israelisk polis ingrep kunde de lämna platsen.

Khanna är ett av de namn som nämns som en möjlig presidentkandidat för Demokraterna inför nästa val.

– Jag överväger det på allvar, och efter den här resan är jag ännu mer besluten att göra det, säger han.

Israelisk polis har inte velat kommentera händelsen
NBC News
Händelsen ägde rum när Khirbet Zanuta, en palestinsk by vars invånare blivit borttvingade av bosättare
Reuters  · Ofta betalvägg
Bildmaterial som Khanna visat för andra tidningar visar hur en grupp bosättare blockerar vägen de färdades på
AFP  · Ofta betalvägg
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