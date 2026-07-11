Kongressledamot hölls kvar av beväpnade bosättare

Beväpnade israeliska bosättare höll kvar och blockerade vägen för den demokratiske kongressledamoten Ro Khanna under ett besök på Västbanken tidigare i veckan, rapporterar NBC News.

I en intervju med Reuters uppger Khanna att skåpbilen som han och ett sällskap färdades i omringades av bosättare beväpnade med automatvapen i södra delen av Västbanken.

– Vi befann oss i en by som israeliska bosättare hade förstört. De hade förstört skolan, de hade förstört byn, och vi var där för att se förödelsen, säger han.

Enligt Khanna hölls sällskapet kvar i över en timme och tvingades be USA:s ambassad i Jerusalem om hjälp. Först när israelisk polis ingrep kunde de lämna platsen.

Khanna är ett av de namn som nämns som en möjlig presidentkandidat för Demokraterna inför nästa val.

– Jag överväger det på allvar, och efter den här resan är jag ännu mer besluten att göra det, säger han.