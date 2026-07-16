Kraftigt vinstlyft för ABB – lägger jättebud på bolag

Verkstadsjätten ABB hade en vinsttillväxt på omkring 20 procent i det andra kvartalet jämfört med i fjol, vilket var något bättre än förväntat. Vd Morten Wierod är nöjd.

"Vi uppnådde en ny rekordhög orderingång på 12 miljarder dollar och det var glädjande att se att kvartalet utvecklades enligt plan”, skriver han i sin kommentar.

ABB meddelar samtidigt att man lagt ett bud på Rotork, i vilket det brittiska bolaget värderas till drygt 50 miljarder kronor.

"Rotorks verksamhetskritiska lösningar inom flödesstyrning och instrumentering kompletterar väl ABB:s befintliga automationsportfölj", skriver bolaget.