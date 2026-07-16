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ABB-maskin. (Henrik Montgomery/TT / TT Nyhetsbyrån)
Rapportfloden

Kraftigt vinstlyft för ABB – lägger jättebud på bolag

Av Tomas Ekelund
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Verkstadsjätten ABB hade en vinsttillväxt på omkring 20 procent i det andra kvartalet jämfört med i fjol, vilket var något bättre än förväntat. Vd Morten Wierod är nöjd.

"Vi uppnådde en ny rekordhög orderingång på 12 miljarder dollar och det var glädjande att se att kvartalet utvecklades enligt plan”, skriver han i sin kommentar.

ABB meddelar samtidigt att man lagt ett bud på Rotork, i vilket det brittiska bolaget värderas till drygt 50 miljarder kronor.

"Rotorks verksamhetskritiska lösningar inom flödesstyrning och instrumentering kompletterar väl ABB:s befintliga automationsportfölj", skriver bolaget.

ABB:s Q2-resultat
pressmeddelande · mfn.se
bakgrund
 
Rotork
Wikipedia (en)
Rotork plc is a British-based company manufacturing industrial flow control equipment. It is listed on the London Stock Exchange and is a constituent of the FTSE 250 Index.

Andra kvartalet 2026

Omsättning: 9 475 miljoner dollar
Väntat (Infront): 9 456 miljoner dollar
2025: 8 295 miljoner dollar

Rörelseresultat: 1 925 miljoner dollar.
Väntat (Infront): 1 881 miljoner dollar
2025: 1 598 miljoner kr

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