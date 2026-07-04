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Tusentals människor har samlats för begravningen. (Altaf Qadri /AP/TT / AP)
MellanösternkrisenLäget i Iran

Krav på hämnd vid ayatollans kista: ”Offrade sig för oss”

Av Anders Hovne
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Anhängare till Irans dödade ayatolla Ali Khamenei ropar på hämnd när de samlas vid kistan för att sörja ledaren. Det rapporterar AFP:s reporter på plats i Teheran där den sex dagar långa begravningen i dag inleddes.

– Vi måste resa oss och, om Gud vill, hämnas vår ledares blod, säger den 18-årige studenten Hamidreza Shabani.

Tusentals människor har samlats för att hedra Khamenei som dödades i ett amerikansk-israeliskt anfall i februari.

– Alla är här för honom. Vi ropade länge att vi skulle offra våra liv för ledaren, men det blev han som offrade sig för oss, säger Reza, en 37-årig historieprofessor.

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MellanösternkrisenLäget i IranIranUSAIsraelMellanösternNordamerika Ayatolla Ali Khamenei