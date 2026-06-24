Krishanterare: Politikerna är allt offensivare mot medier

Minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin (M) har vid flera tillfällen kritiserat svenska medier.

Regeringspolitikerna har blivit mer offensiva och kritiska mot medier under mandatperioden. Det säger krishanterarna Jeanette Fors-Andrée och Alice Hedin under ett seminarium i Almedalen, skriver Resumé och Dagens Media.

Att gå i polemik med medier är en strategi som tycks fungera och den har därmed setts som framgångsrik.

– Jag tror inte att politikerna ser vad som sker när de attackerar medier. Man undergräver det demokratiska system vi har gett dem att förvalta, säger Fors-Andrée.

De konstaterar att det är fullt legitimt med mediekritik, men uppmanar politikerna att i sådana fall fokusera på konkreta problem.

– Det blir ett problem när man kritiserar journalistkåren som helhet, utan att peka på en specifik metod eller fråga, säger Alice Hedin.