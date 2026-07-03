Kristersson om dådet i Köpenhamn: ”Mina tankar är hos familjen”

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Statsminister Ulf Kristersson kommenterar att en 32-årig svensk man dött efter att ha misshandlats under ett VM-evenemang i Köpenhamn.

”Vi är många som nåtts av den fruktansvärda nyheten att en svensk polis på semester i Danmark har avlidit i Köpenhamn. Mina tankar är hos familjen, alla nära och kära som har förlorat en älskad”, säger statsminister Ulf Kristersson i en skriftlig kommentar.

Polisförbundets förbundsordförande Katharina von Sydow säger att hon med stor sorg har tagit emot beskedet att en kollega gått bort.

”Mina varmaste tankar går till hans familj, vänner och kollegor”, säger hon i en kommentar enligt TT.

En misstänkt gärningsman har häktats. Han nekar till brott.