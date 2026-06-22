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Ulf Kristersson (M). (Terje Pedersen/NTB)
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Kristersson om dotterns flickvän: ”Kändes självklart”

Av Alice Hermansson
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Statsminister Ulf Kristersson (M) medverkar i en stor personlig intervju i Aftonbladet, där han bland annat pratar om sin dotters flickvän.

M-ledaren menar att han länge har varit engagerad i HBTQI-frågor och att det kändes ”självklart” när dottern berättade om flickvännen.

– Hon har alltid vetat och vi har nog också i princip alltid vetat. Och sen så en dag så fanns det en flickvän där.

I intervjun berättar han också om när han förlorade synen på höger öga under lumpen. Själv trodde han att det var en vagel men läkarna konstaterade att det var en inflammation i synnerven. Kristersson beskriver det som ”det mest dramatiska” han varit med om, men säger att det fungerar bra att leva med syn på bara ett öga.

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