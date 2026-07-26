Kristersson: Sverige står tillsammans med det tyska folket

Statsminister Ulf Kristersson (M) skriver på X att hans tankar går till de drabbade och deras anhöriga efter nattens dåd mot ett pridefirande i Berlin.

”Sverige står tillsammans med det tyska folket – och med alla som hade samlats för att fira”, skriver han.

Statsministern uppger också att han har varit i kontakt med den tyske förbundskanslern Friedrich Merz.