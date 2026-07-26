ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Statsminister Ulf Kristersson (M). Arkivbild. (Christine Olsson/TT / TT Nyhetsbyrån)
Reaktioner på Berlindådet

Kristersson: Sverige står tillsammans med det tyska folket

Av Tor Gasslander
Publicerad:

Statsminister Ulf Kristersson (M) skriver på X att hans tankar går till de drabbade och deras anhöriga efter nattens dåd mot ett pridefirande i Berlin.

”Sverige står tillsammans med det tyska folket – och med alla som hade samlats för att fira”, skriver han.

Statsministern uppger också att han har varit i kontakt med den tyske förbundskanslern Friedrich Merz.

Kristersson på X
x.com
Bild direktrapporterar
www.bild.de
Tagesspiegel direktrapporterar
www.tagesspiegel.de
Berliner Morgenpost direktrapporterar (tyska)
live · www.morgenpost.de
BBC direktrapporterar
live · BBC
Sky News direktrapporterar
live · Sky News
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen