Kristersson: Sverige står tillsammans med det tyska folket
Statsminister Ulf Kristersson (M) skriver på X att hans tankar går till de drabbade och deras anhöriga efter nattens dåd mot ett pridefirande i Berlin.
”Sverige står tillsammans med det tyska folket – och med alla som hade samlats för att fira”, skriver han.
Statsministern uppger också att han har varit i kontakt med den tyske förbundskanslern Friedrich Merz.
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