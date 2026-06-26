Kristersson: Samhället ska ställa upp för hårt arbetande

I dag är det Moderaternas halvdag under politikerveckan i Almedalen. Dagen börjar med att Ulf Kristersson frågas ut i SVT.

Han berättar bland annat att Moderaterna vill stärka familjernas ekonomi, något han ska återkomma till mer i detalj i sitt tal vid lunchtid. Särskilt gäller det arbetande familjer.

– Hårt arbetande människor ska känna att samhället ställer upp för dem, säger Kristersson.

Han pratar också om de tillfälliga stöden som regeringen inför, exempelvis elstöd och sänkt matmoms, som fått kritik för att vara onödiga och dyra för staten. Kristersson motiverar dem med att Sverige behöver gå bra, trots att omvärlden är skakig.

– Då måste vi värna våra möjligheter att få igång ekonomin, säger han.

Han säger att han ser goda möjligheter för svensk ekonomi framåt, om världen blir mer stabil.

Kristersson får också frågor om regeringens svaga opinionssiffror. Enligt statsministern finns det fortfarande chans till en vändning.

– Jag tror att det handlar mycket om att alternativen inte ställts emot varandra på riktigt.