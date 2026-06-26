M vill förbjuda AI-avklädda deepfakes

Moderaterna vill förbjuda kränkande deepfakes, av den sorten som KD-ledaren Ebba Busch blev utsatt för i början av året. Det rapporterar SvD.

– Vi pratar ju mycket om psykiskt, fysiskt och ekonomiskt våld mot kvinnor. Men nu kan vi också se hur det utvecklas ett digitalt våld mot kvinnor, säger utrikesminister Maria Malmer Stenergard (M).

Det är redan olagligt att sprida AI-genererade nakenbilder utan samtycke. Men M vill lagstifta mot själva framställningen.