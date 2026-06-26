Analyser: Kristersson följer trenden – talade till barnfamiljer

I sitt Almedalstal presenterade Ulf Kristersson som väntat ett vallöfte om skattesänkningar för arbetande barnfamiljer. Något som SVT:s politiska kommentator Mats Knutson tycker följer en trend som präglat årets Almedalsvecka.

– Det är mycket fokus på barnfamiljerna i år. Även Ebba Busch hade det i fokus i och med att hon vill höja barnbidraget. Men den vägen vill Ulf Kristersson uppenbarligen inte gå, säger Knutson i SVT:s direktsändning från Almedalen.

Ekots politikreporter Pontus Mattsson är inne på samma spår och framhåller skillnaden mellan KD:s och M:s löften.

– Här riktar man alltså in sig på barnfamiljer vars föräldrar har ett jobb, säger Mattsson i P1:s direktsändning.

Samtidigt framhåller Knutson att det än så länge är oklart hur skattesänkningen för barnfamiljer ska finansieras.

– Men det ska hållas en pressträff om en stund, så jag antar att detaljerna om förslaget kommer att klarna då, säger Knutson.