L anklagar M för idéstöld efter utspel: ”Lite bittert”
Efter Moderaternas vallöfte om sänkt skatt för arbetande barnfamiljer anklagar liberaler politiker M för att stjäla L-förslag, skriver DN.
– Det blir lite bittert för oss liberaler när man gör på det sättet, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L).
Hon lyfter fler liknande exempel, bland annat halveringen av priserna i kollektivtrafiken som hon säger att M tidigare blockerat. Även Carl Engberg (L), oppositionsråd i Huddinge, är kritisk och säger att M:s agerande är ”en del av ett mönster”.
Statsminister Ulf Kristersson säger att M ofta ”ser sig om” för att hitta bra politiska förslag.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen