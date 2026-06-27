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Romina Pourmokhtari/Ulf Kristersson. (TT)
AlmedalenM:s halvdag

L anklagar M för idéstöld efter utspel: ”Lite bittert”

Av Anders Hovne
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Efter Moderaternas vallöfte om sänkt skatt för arbetande barnfamiljer anklagar liberaler politiker M för att stjäla L-förslag, skriver DN.

– Det blir lite bittert för oss liberaler när man gör på det sättet, säger klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L).

Hon lyfter fler liknande exempel, bland annat halveringen av priserna i kollektivtrafiken som hon säger att M tidigare blockerat. Även Carl Engberg (L), oppositionsråd i Huddinge, är kritisk och säger att M:s agerande är ”en del av ett mönster”.

Statsminister Ulf Kristersson säger att M ofta ”ser sig om” för att hitta bra politiska förslag.

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