M:s ”föräldraavdrag” skulle kosta sex miljarder om året

Ulf Kristerssons vallöfte om sänkta skatter för arbetande barnfamiljer ska finansieras med sänkta kostnader för ”byråkrati”, lägre bidrag och minskat bistånd. Det skriver Expressen efter M-ledarens besked om det så kallade ”föräldraavdraget” i Almedalen på fredagen.

På en pressträff uppger finansminister Elisabeth Svantesson (M) att en skattesänkning på 250 kronor i månaden per förälder skulle kosta cirka sex miljarder kronor om året.

Enligt Expressen har Moderaterna tagit inspiration från Finland i arbetet med förslaget. Där får alla föräldrar cirka tusen kronor lägre skatt för varje barn under 18 år.