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Statsminister Ulf Kristersson (M) och finansminister Elisabeth Svantesson (M) i Almedalen under fredagen. (Henrik Montgomery/TT)
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M:s ”föräldraavdrag” skulle kosta sex miljarder om året

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Ulf Kristerssons vallöfte om sänkta skatter för arbetande barnfamiljer ska finansieras med sänkta kostnader för ”byråkrati”, lägre bidrag och minskat bistånd. Det skriver Expressen efter M-ledarens besked om det så kallade ”föräldraavdraget” i Almedalen på fredagen.

På en pressträff uppger finansminister Elisabeth Svantesson (M) att en skattesänkning på 250 kronor i månaden per förälder skulle kosta cirka sex miljarder kronor om året.

Enligt Expressen har Moderaterna tagit inspiration från Finland i arbetet med förslaget. Där får alla föräldrar cirka tusen kronor lägre skatt för varje barn under 18 år.

ExperterSå viktig är partiledaren för sitt partis framgång

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Finansministern: Ska finnas ett avdragstak för höginkomsttagare
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Kan tillsättas en utredning om förslaget ska bli verklighet
Expressen
Förslaget gäller bara föräldrar som arbetar
TT
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