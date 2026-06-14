Krönikor: Vi har Gyökeres – men saknar en Schwarz

Inför Sveriges premiärmatch mot Tunisien sätter Expressens Noa Bachner sin tilltro till anfallsstjärnan Viktor Gyökeres.

”Han kommer köra över alla”, skriver Bachner och framhåller hur Gyökeres under debutsäsongen i Arsenal gick från hårt kritiserat nyförvärv till stabil målskytt när laget vann sin första ligatitel på 22 år.

”Frågan är om fotbollen erbjuder en bättre skola i att hantera press än den han gått igenom”, undrar Bachner.

På Fotbollskanalen lyfter Olof Lundh fram hur just Gyökeres – som växte upp i Gröndal – är ett tydligt exempel på hur landslaget till allt större del domineras av stockholmare.

”Faktum är att den svenska VM-truppen till hälften består av spelare från huvudstaden. Det har aldrig tidigare hänt”, skriver Lundh och fortsätter:

”Lite hårdraget kan man säga att den svenska startelvan i VM 1994 var en mix av spelare från Blåvitt och Malmö FF.”

Och apropå VM 1994 så uttrycker Mats Olsson en saknad efter den gamle mittfältsgeneralen Stefan Schwarz i sin krönika i Expressen. Han tror på Gyökeres och Isak – men:

”Jag saknar däremot en hårding. En Stefan Schwarz, en Johan Mjällby, en Tobias Linderoth ja, till och med en Gustav Svensson som inte bara accepterar en destruktiv roll utan dessutom tycker det är roligt”, skriver Olsson.