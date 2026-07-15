Kvarnström: Boken innehöll ”minnesanteckningar”

Sveriges nationella säkerhetsrådgivare Niclas Kvarnströms kvarglömda anteckningsbok från Natomötet förra veckan innehöll ”minnesanteckningar”. Det säger han till TT och SVT Nyheter.

”Utifrån mina uppgifter och min bedömning av innehållet har Regeringskansliets tjänstemannaorganisation kommit fram till att det inte behöver göras någon skadebedömning enligt myndighetens säkerhetsföreskrifter”, skriver han till SVT.

Han menar att Nato ansvarar för säkerheten och att de har rutiner för att hantera kvarglömt material. Mötet avslutades för en vecka sedan och Kvarnström har ännu inte fått tillbaka boken, skriver DN.