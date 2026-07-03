Kyiv insvept i föroreningar efter anfallen: ”Gå inte ut”

Invånare i Ukrainas huvudstad Kyiv uppmanas att hålla sig inomhus så mycket de kan eftersom de omfattande ryska attackerna orsakat stora utsläpp som förorenat luften, rapporterar AFP.

Nyhetsbyråns reportrar på plats vittnar om hur staden är insvept i en illaluktande dimma. Enligt myndigheterna gör det vindstilla vädret att röken från de många bränderna inte driver bort.

Kyivborna uppmanas att stänga dörrar och fönster, dricka mycket vatten och använda luftreningsanläggningar om de har tillgång till sådana.