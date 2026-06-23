L: ”Tackar gudarna för att det inte är val i dag”
Det är nattsvart för Liberalerna i opinionen och partiet riskerar att åka ur riksdagen efter höstens val. När partiledaren Simona Mohamsson intar Almedalen tror hon på en stark comeback.
– Jag tackar gudarna för att det inte är val i dag för då hade inte Liberalerna varit i Sveriges riksdag, säger hon i SVT.
L-ledaren säger också att stödröstare inte ska ge upp och att hon ska ”bevisa” för svenska folket att partiet vill mer än vänstersidan.
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