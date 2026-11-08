Rysslands president Vladimir Putin under en minnesceremoni för ryska soldater som dog i andra världskriget. Bilden togs i juni 2026.

Mellan 394 000 och 450 000 ryssar har dödats i strid eller på andra sätt kopplade till kriget i Ukraina, visar läckta dödsregister som hackergrupperna Silent Crow och Cyber Partisans säger sig ha fått tag på. Det rapporterar Kyiv Independent.

Grupperna tar på sig ansvaret för en cyberattack mot Rysslands statliga statistikbyrå (Rosstat) i vilken dokumenten ska ha läckts.

Ryssland publicerar inte sina militära dödssiffror. En kartläggning från oberoende ryska Mediazona och BBC har kunnat bekräfta minst 285 000 ryska militära dödsfall, men understryker att det verkliga dödstalet är mycket högre.