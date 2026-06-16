Lagförslaget om barn i förvar kan pausas i ett år

Miljöpartiet och Centerpartiets blockering av förslaget om att låsa in barn under asylprocessen röstas igenom i riksdagen i morgon, rapporterar SvD. Det står klart efter att konstitutionsutskottet gett grönt ljus för partiernas begäran om vilandeförklaring.

Bara en sjättedel av ledamöterna behöver rösta ja för att begäran ska gå igenom, skriver TT. MP, C och V har tillsammans fler röster än så.

En så kallad vilandeförklaring kan begäras av en minoritet i riksdagen om ett förslag kan strida mot grundlagen.