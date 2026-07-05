”Larv från helvetet” sätter skräck i danska Odense

En giftig larv plågar människor i danska Odense. För Anne Dorthe Lind-Feldt och hennes familj har situationen gått så långt att de flytt hemmet. I en intervju med DR säger Lind-Feldt att hon själv haft besvär med klåda och utslag i flera veckor, men när hennes ettåring också drabbades fick hon nog.

– Hon var täckt av utslag från topp till tå. Det blev för mycket för mig. Vi har flyttat ut till min vän, som har möjlighet att hysa oss tills vi hittar en annan lösning, säger hon.

Det handlar om larver från nattfjärilen Ekprocessionsspinnaren. Larven, som fått smeknamnet ”larven från helvetet”, har tusentals små hårstrån som kan ge allergiska reaktioner hos både djur och människor. Den upptäcktes i Odense redan 2024 och trots insatser från kommunen har den ”helt enkelt exploderat” i år, enligt Martin Petersen på klimat- och miljöförvaltningen i Odense.