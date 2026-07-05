ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Människor i Odense demonstrerar mot larven. 4 juli/larven (Robert Wengler / Ritzau Scanpix)
Hoten mot artrikedomen

”Larv från helvetet” sätter skräck i danska Odense

Av Ebba Örn
Publicerad:

En giftig larv plågar människor i danska Odense. För Anne Dorthe Lind-Feldt och hennes familj har situationen gått så långt att de flytt hemmet. I en intervju med DR säger Lind-Feldt att hon själv haft besvär med klåda och utslag i flera veckor, men när hennes ettåring också drabbades fick hon nog.

– Hon var täckt av utslag från topp till tå. Det blev för mycket för mig. Vi har flyttat ut till min vän, som har möjlighet att hysa oss tills vi hittar en annan lösning, säger hon.

Det handlar om larver från nattfjärilen Ekprocessionsspinnaren. Larven, som fått smeknamnet ”larven från helvetet”, har tusentals små hårstrån som kan ge allergiska reaktioner hos både djur och människor. Den upptäcktes i Odense redan 2024 och trots insatser från kommunen har den ”helt enkelt exploderat” i år, enligt Martin Petersen på klimat- och miljöförvaltningen i Odense.

Alexander Boe i Odense gick runt i sitt närområde och insåg att 93 och 118 hushåll var drabbade
DR
Larven har tvingat en förskola i Odense att tillfälligt stänga
DR
Sannolikt kommer larven även att dyka upp i Sverige
TT
Annons
Boka minst tre nätter hos Elite Hotels i sommar — spara upp till 25%
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen
Hoten mot artrikedomenDanmarkEuropa