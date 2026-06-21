”Larven från helvetet” tillbaka – kan blåsa till Sverige

”Larven från helvetet” är tillbaka i Danmark, och det kan finnas skäl för skåningarna att oroas, skriver Sydsvenskan.

Odense på ön Fyn la förra året 2 miljoner på att bli av med ekprocessionsspinnaren, som den egentligen heter, men enligt TV2 Fyn var det uppenbarligen inte tillräckligt. Larven har redan tvingat en lekplats att stänga. Allt som krävs för att den nu ska ta sig till Sverige är varma västliga vindar.

Ekprocessionsspinnarens larver är täckta med giftiga hårstrån som kan orsaka irritation, klåda, och i värsta fall till och med andningssvårigheter.

Sydsvenskan har tidigare rapporterat att länsstyrelsen i Skåne inte anser sig ha resurser att bekämpa ekprocessionsspinnaren om den tar sig över sundet, eftersom man lagt alla pengarna på att försöka bli av med den invasiva lövplattmasken Obama nungara.