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Iranska drönare under en militärövning. Bilderna är från 2023 och har släppts av den iranska militären. (AP)
MellanösternkrisenHormuzsundet

Källor: Attackdrönare användes i attack i Hormuz

Av Tor Gasslander
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En attackdrönare ska ha använts i attacken mot ett lastfartyg i Hormuzsundet, uppger CNN. Enligt amerikanska källor i flera medier är det Iran som ligger bakom attacken. Iran har varken bekräftat eller förnekat att så är fallet.

Det Singaporeflaggade fartyget Ever Lovely ska ha fått materiella skador men vara fortsatt sjödugligt efter att ha träffats av drönaren. Besättningen uppges vara oskadd.

Internationella sjöfartsorganisationen, IMO, har på grund av beskjutningen tillfälligt pausat evakueringen av de fartyg som suttit fast i närheten av Hormuzsundet sedan början av kriget.

Totalt ska 11 000 besättningsmän evakueras genom sundet
CNN
Vita huset: Presidenten har varit tydlig med att Iran inte kan tillåtas störa trafiken
AFP  · Ofta betalvägg
Minst tre fartyg ska ha försökt vända innan attacken
Bloomberg  · Ofta betalvägg
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