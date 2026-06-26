Källor: Attackdrönare användes i attack i Hormuz

Iranska drönare under en militärövning. Bilderna är från 2023 och har släppts av den iranska militären.

En attackdrönare ska ha använts i attacken mot ett lastfartyg i Hormuzsundet, uppger CNN. Enligt amerikanska källor i flera medier är det Iran som ligger bakom attacken. Iran har varken bekräftat eller förnekat att så är fallet.

Det Singaporeflaggade fartyget Ever Lovely ska ha fått materiella skador men vara fortsatt sjödugligt efter att ha träffats av drönaren. Besättningen uppges vara oskadd.

Internationella sjöfartsorganisationen, IMO, har på grund av beskjutningen tillfälligt pausat evakueringen av de fartyg som suttit fast i närheten av Hormuzsundet sedan början av kriget.