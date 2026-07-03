Ledare: Alla kan inte ta rygg på sjuka ministrar

Kulturminister Parisa Liljestrand, äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje, Justitieminister Gunnar Strömmer, EU-minister Jessica Rosencrantz, minister för civilt försvar Carl-Oskar Bohlin, försvarsminister Pål Jonson, Moderaternas partiledare Ulf Kristersson (M), utrikesminister Maria Malmer Stenergard, socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall, migrationsminister Johan Forssell och finansminister Elisabeth Svantesson tillsammans på scen efter Moderaternas tal under Almedalsveckan.

Hemmajobb är en röd tråd på svenska ledarsidor fredagen till ära.

I Aftonbladet uppmärksammar Markus Alexandersson att inte en enda av Ulf Kristerssons ministrar sjukskrivit sig under mandatperioden – trots att exempelvis sjukvårdsminister Elisabet Lann (KD) instagrammade direkt från sjuksängen i våras. Hade ministern haft ett jobb som förskolelärare, polis och sjuksköterska hade hon drabbats av ett kännbart lönebortfall, skriver Alexandersson.

”Alla har inte ministerns möjlighet att ligga kvar i sjuksängen med bibehållen lön”, skriver han.

Även Expressens Karin Pihl skriver om hemmajobb, men ur en annan synvinkel. De arbetsgivare som tror att kreativiteten ska flöda genom att tvinga tillbaka folk till kontoret bedrar sig själva, menar hon. De underskattar behovet av något annat som är mycket viktigt, nämligen arbetsro.

”För det krävs tystnad, en bristvara på de arbetsplatser som mer liknar soldäck på en Finlandsfärja än ett traditionellt kontor.”