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Svenska jobben

Ledare: Alla kan inte ta rygg på sjuka ministrar

Av Ebba Örn
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Hemmajobb är en röd tråd på svenska ledarsidor fredagen till ära.

I Aftonbladet uppmärksammar Markus Alexandersson att inte en enda av Ulf Kristerssons ministrar sjukskrivit sig under mandatperioden – trots att exempelvis sjukvårdsminister Elisabet Lann (KD) instagrammade direkt från sjuksängen i våras. Hade ministern haft ett jobb som förskolelärare, polis och sjuksköterska hade hon drabbats av ett kännbart lönebortfall, skriver Alexandersson.

”Alla har inte ministerns möjlighet att ligga kvar i sjuksängen med bibehållen lön”, skriver han.

Även Expressens Karin Pihl skriver om hemmajobb, men ur en annan synvinkel. De arbetsgivare som tror att kreativiteten ska flöda genom att tvinga tillbaka folk till kontoret bedrar sig själva, menar hon. De underskattar behovet av något annat som är mycket viktigt, nämligen arbetsro.

”För det krävs tystnad, en bristvara på de arbetsplatser som mer liknar soldäck på en Finlandsfärja än ett traditionellt kontor.”

Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk):

Markus Alexandersson: Alla kan inte göra som sjuka ministrar
ledare · Aftonbladet

Dagens Nyheter (oberoende liberal):

Här är siffrorna som borde få Centern att hoppa av glädje
ledare · Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg

Dagens Industri (obunden borgerlig):

Henrik Westman: Priset för att få Trumps gillande
ledare · Dagens Industri  · Ofta betalvägg

Expressen (liberal):

Karin Pihl: Höjdarna har fel om hemmajobb
ledare · Expressen

Göteborgs-Posten (liberal):

Klas A. M. Eriksson: Dags att göra upp med den amerikanska kulturimperialismen
ledare · Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg

Svenska Dagbladet (obunden moderat):

Hanne Kjöller: Renarnas känslighet är överdriven
ledare · Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg

Sydsvenskan (oberoende liberal):

Vi förmodas alltså acceptera lo och varg i skogen bara om vi får döda dem.
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