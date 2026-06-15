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Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson (SD) och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson (S) möts i en debatt i SVT:s Aktuellt. (Anders Wiklund/TT / TT Nyhetsbyrån)
Valet 2026Valrörelsen

Ledare: Inte trovärdigt att S vill mötas över blocken

Av Olivia W Demred
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Blockpolitikens låsningar synas på dagens ledarsidor. DN:s Susanne Nyström menar att Moderaterna själva har skapat den blockuppdelning de nu varnar för: SD i Ulf Kristerssons lag och V i Magdalena Anderssons.

M måste ta första steget för att bryta låsningen, skriver hon:

”För det är självklart bättre för Kristersson att han delar Rosenbad med Andersson, än att Nooshi Dadgostar tar plats vid bordet.”

Dagens Industris Tobias Wikström tycks däremot inte hysa några större förhoppningar om en mittenuppgörelse med Socialdemokraterna. Han beskriver dagens socialdemokrati som ”kraftigt vänsterlutande” och menar att Anderssons vilja till blocköverskridande lösningar inte är särskilt trovärdig.

Statsvetaren Peter Esaiasson gör ett gästspel på GP:s ledarsida och jämför höstens val med valet 1994. Likheterna är många, konstaterar han, men de tre decennier som gått har också förändrat partisystemet i grunden. Då dominerades politiken av ett stort mitten-vänsterparti – i dag av ett medelstort ytterkantsparti.

”Skillnaden förstärks av att konflikten mellan vänster och höger”, skriver han.

Just nu upplåst för alla
ValrörelsenKontext
Valrörelsen är i full gång, men den intensivaste perioden är ännu framför oss. Här är allt du behöver veta.

Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk):

Jonna Sima: Svantesson ruinerar dig – och dina barns framtid
ledare · Aftonbladet

Dagens Nyheter (oberoende liberal):

Susanne Nyström: Menar Ulf Kristersson allvar med sin vänsterchock?
ledare · Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg

Dagens Industri (obunden borgerlig):

Tobias Wikström: Andersson är inte mittenpolitiker
ledare · Dagens Industri  · Ofta betalvägg

Expressen (liberal):

Slöjförbud hjälper inte hederns offer
ledare · Expressen

Göteborgs-Posten (liberal):

Peter Esaiasson: Valet 2026 kan bli ett nytt 1994
ledare · Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg

Svenska Dagbladet (obunden moderat):

M borde blicka mot framtiden
ledare · Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg

Sydsvenskan (oberoende liberal):

Jesper Sahlin: För Jimmie Åkesson är riksdagen mest bara i vägen.
ledare · Sydsvenskan  · Ofta betalvägg

Om ledarsvepet

Omnis ledarsvep utgår från de största ledarsidorna i Sverige. Urvalet varierar dagligen.

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