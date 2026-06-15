Ledare: Inte trovärdigt att S vill mötas över blocken

Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson (SD) och Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson (S) möts i en debatt i SVT:s Aktuellt.

Blockpolitikens låsningar synas på dagens ledarsidor. DN:s Susanne Nyström menar att Moderaterna själva har skapat den blockuppdelning de nu varnar för: SD i Ulf Kristerssons lag och V i Magdalena Anderssons.

M måste ta första steget för att bryta låsningen, skriver hon:

”För det är självklart bättre för Kristersson att han delar Rosenbad med Andersson, än att Nooshi Dadgostar tar plats vid bordet.”

Dagens Industris Tobias Wikström tycks däremot inte hysa några större förhoppningar om en mittenuppgörelse med Socialdemokraterna. Han beskriver dagens socialdemokrati som ”kraftigt vänsterlutande” och menar att Anderssons vilja till blocköverskridande lösningar inte är särskilt trovärdig.

Statsvetaren Peter Esaiasson gör ett gästspel på GP:s ledarsida och jämför höstens val med valet 1994. Likheterna är många, konstaterar han, men de tre decennier som gått har också förändrat partisystemet i grunden. Då dominerades politiken av ett stort mitten-vänsterparti – i dag av ett medelstort ytterkantsparti.

”Skillnaden förstärks av att konflikten mellan vänster och höger”, skriver han.