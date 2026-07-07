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Prideparaden i Malmö 2019. Personerna på bilden har ingen koppling till innehållet i artikeln. (Johan Nilsson/TT)
Opinion

Ledare: Natos framtid och hatramsan i pridetåget

Av Felix Ruiz Wedjesjö
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Det stundande Nato-toppmötet i Ankara eller den uppmärksammade ramsan som ropades i Vänsterpartiets del av Malmös pridetåg. Det är vad flera av de stora ledarsidorna fokuserar på i dag.

Sydsvenskans ledarredaktion hoppas att ett enat Nato under toppmötet ska kunna pressa Ryssland – som i helgen genomförde omfattande attacker mot Kyiv – närmare ett vapenstillestånd. I så fall finns det hopp om att helgens attacker ”blir de sista”, skriver ledarredaktionen.

I DN ifrågasätter Max Hjelm att V-företrädare förklarar ramsan om att ”hela Malmö hatar polisen” med att den riktar sig mot ”rasism och homofobi” inom Polisen.

”Vi har inte direkt att göra med något rövarband som hatar minoriteter, utan en organisation som aktivt jobbar med att försöka öka sitt förtroende hos utsatta grupper”, skriver Hjelm.

Han får medhåll av Alexandra Ivanov Hökmark i DI, som beskriver det som ”förkastligt” att ens ”överväga att uttrycka hat”.

Aftonbladet (oberoende socialdemokratisk):

Lina Stenberg: Bettingreklamen har ingen plats i fotbolls-VM
ledare · Aftonbladet

Dagens Nyheter (oberoende liberal):

Max Hjelm: Varför påstår Vänsterpartiet att hela Malmö hatar polisen?
ledare · Dagens Nyheter  · Ofta betalvägg

Dagens Industri (obunden borgerlig):

Alexandra Ivanov Hökmark: Ta polishatet inom Vänsterpartiet på allvar
ledare · Dagens Industri  · Ofta betalvägg

Expressen (liberal):

Malin Siwe: Nooshi borde inspireras av Sverigedemokraterna
ledare · Expressen

Göteborgs-Posten (liberal):

Håkan Boström: Även liberala demokratier måste skaffa sig muskler
ledare · Göteborgs-Posten  · Ofta betalvägg

Svenska Dagbladet (obunden moderat):

Peter Wennblad: De demonstrerar makt, inte åsikter
ledare · Svenska Dagbladet  · Ofta betalvägg

Sydsvenskan (oberoende liberal):

Ledare: Nato har ett enda jobb. Att hålla ihop alliansen.
ledare · Sydsvenskan  · Ofta betalvägg

Om ledarsvepet

Omnis ledarsvep utgår från de största ledarsidorna i Sverige. Urvalet varierar dagligen.

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