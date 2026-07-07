Ledare: Natos framtid och hatramsan i pridetåget

Prideparaden i Malmö 2019. Personerna på bilden har ingen koppling till innehållet i artikeln.

Det stundande Nato-toppmötet i Ankara eller den uppmärksammade ramsan som ropades i Vänsterpartiets del av Malmös pridetåg. Det är vad flera av de stora ledarsidorna fokuserar på i dag.

Sydsvenskans ledarredaktion hoppas att ett enat Nato under toppmötet ska kunna pressa Ryssland – som i helgen genomförde omfattande attacker mot Kyiv – närmare ett vapenstillestånd. I så fall finns det hopp om att helgens attacker ”blir de sista”, skriver ledarredaktionen.

I DN ifrågasätter Max Hjelm att V-företrädare förklarar ramsan om att ”hela Malmö hatar polisen” med att den riktar sig mot ”rasism och homofobi” inom Polisen.

”Vi har inte direkt att göra med något rövarband som hatar minoriteter, utan en organisation som aktivt jobbar med att försöka öka sitt förtroende hos utsatta grupper”, skriver Hjelm.

Han får medhåll av Alexandra Ivanov Hökmark i DI, som beskriver det som ”förkastligt” att ens ”överväga att uttrycka hat”.