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Rök stiger efter en israelisk attack i södra Libanon under fredagen. (Leo Correa /AP/TT / AP)
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Libanon: Israel har genomfört nya attacker

Av Adam Lindh
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Israel har genomfört nya anfall mot mål i södra Libanon, uppger den statliga nyhetsbyrån NNA enligt AFP.

Beskedet kommer bara kort efter att Israel och Hizbollah enats om en vapenvila i Libanon.

En AFP-reporter i Nabatieh i södra Libanon rapporterar samtidigt om fortsatt artilleribeskjutning i området, vilket väcker frågor om hur väl vapenvilan håller.

NNA:s reporter i Jezzine säger till kanalen att drönare flugit över staden
AFP  · Ofta betalvägg
Iran ställde in samtal med USA tidigare under fredagen på grund av fortsatta israeliska attacker
NY Times  · Ofta betalvägg
En talesperson för IDF meddelade vid 15-tiden att en vapenvila inletts
BBC
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