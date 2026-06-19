Libanon: Israel har genomfört nya attacker

Rök stiger efter en israelisk attack i södra Libanon under fredagen.

Israel har genomfört nya anfall mot mål i södra Libanon, uppger den statliga nyhetsbyrån NNA enligt AFP.

Beskedet kommer bara kort efter att Israel och Hizbollah enats om en vapenvila i Libanon.

En AFP-reporter i Nabatieh i södra Libanon rapporterar samtidigt om fortsatt artilleribeskjutning i området, vilket väcker frågor om hur väl vapenvilan håller.