Libanon: Israel har genomfört nya attacker
Israel har genomfört nya anfall mot mål i södra Libanon, uppger den statliga nyhetsbyrån NNA enligt AFP.
Beskedet kommer bara kort efter att Israel och Hizbollah enats om en vapenvila i Libanon.
En AFP-reporter i Nabatieh i södra Libanon rapporterar samtidigt om fortsatt artilleribeskjutning i området, vilket väcker frågor om hur väl vapenvilan håller.
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