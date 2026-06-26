Libanon och Israel sluter avtal efter USA-medling

Libanesiska soldater vid hus som förstörts i strider mellan Hizbollah och israeliska trupper i Dibbine, sydöstra Libanon, den 5 juni 2026.

Libanon, Israel och USA har undertecknat ett ramavtal som ska leda till fred. Det rapporterar AFP.

USA har fungerat som medlare mellan Israel och Libanon under fyra dagars förhandlingar, uppger utrikesminister Marco Rubio.

”Ett historiskt avtal som bereder väg för en större, bredare och mer varaktig fred mellan de här två länderna”, skriver Al Jazeeras analytiker Manuel Rapalo.

Även Marco Rubio uttrycker det som ett ”första steg” mot fred, enligt AP.

Enligt avtalet ska Israel dra sig tillbaka först från de områden man intagit norr om Litanifloden, och sedan söder om Litanifloden, skriver CNN. De ska ersättas av libanesiska styrkor, som ska avväpna Hizbollah.

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har tidigare sagt att han inte tänker dra sig tillbaka från den så kallade buffertzonen i södra Libanon ”så länge jag är premiärminister”, enligt Haaretz.