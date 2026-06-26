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Libanesiska soldater vid hus som förstörts i strider mellan Hizbollah och israeliska trupper i Dibbine, sydöstra Libanon, den 5 juni 2026. (Hussein Malla /AP/TT)
MellanösternkrisenIsrael-Hizbollah

Libanon och Israel sluter avtal efter USA-medling

Av Kinga Sandén
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Libanon, Israel och USA har undertecknat ett ramavtal som ska leda till fred. Det rapporterar AFP.

USA har fungerat som medlare mellan Israel och Libanon under fyra dagars förhandlingar, uppger utrikesminister Marco Rubio.

”Ett historiskt avtal som bereder väg för en större, bredare och mer varaktig fred mellan de här två länderna”, skriver Al Jazeeras analytiker Manuel Rapalo.

Även Marco Rubio uttrycker det som ett ”första steg” mot fred, enligt AP.

Enligt avtalet ska Israel dra sig tillbaka först från de områden man intagit norr om Litanifloden, och sedan söder om Litanifloden, skriver CNN. De ska ersättas av libanesiska styrkor, som ska avväpna Hizbollah.

Israels premiärminister Benjamin Netanyahu har tidigare sagt att han inte tänker dra sig tillbaka från den så kallade buffertzonen i södra Libanon ”så länge jag är premiärminister”, enligt Haaretz.

Avtalet skrevs under i Washington
AFP  · Ofta betalvägg
Netanyahu: ”Iran vill tvinga oss till ett tillbakadragande – avtalet visar att de inte har med det här att göra”
CNN
Al Jazeera rapporterar löpande
live · Al Jazeera
Rubios uttalande
AP  · Ofta betalvägg
Uppgifter: Varken Israel eller Libanon har accepterat den karta som presenterats av USA
www.haaretz.com
Israel and Lebanon sign framework agreement; Netanyahu: IDF to stay in Lebanon
www.haaretz.com
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