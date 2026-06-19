Libanons president: ”Farlig eskalering”

Libanons president Joseph Aoun fördömer Israels senaste attacker, skriver AFP. Han säger att ”dödandet och förstörelsen utgör en farlig eskalering”.

– Det undergräver i praktiken alla pågående ansträngningar för att befästa vapenvilan och få slut på kriget, säger presidentämbetet i ett uttalande.

Aoun har de senaste månaderna försökt förhandla med Israel för att få stopp på konflikten, skriver The New York Times.

18 personer uppges ha dödats i israeliska attacker, medan IDF uppger att fyra israeliska soldater dödats, skriver BBC.