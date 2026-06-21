Litterärt magasin stoppar samarbeten efter AI-skandal

Granta ges också ut på svenska. De här numren fotograferades 2013.

Det anrika brittiska litteraturmagasinet Granta kommer att sluta publicera texter i samarbete med andra efter sin inblandning i vårens stora litterära AI-skandal. Det skriver The Guardian.

Granta publicerade tidigare i år det vinnande bidraget i novelltävlingen ”Commonwealth short story prize” – en text som därefter mycket brett anklagats för att ha skrivits med generativ AI.

Jamir Nazir, den karibiske författaren bakom ”The Serpent in the Grove”, har tidigare uppgett att novellen kan påminna om AI-genererad text eftersom han skrivit den med hjälp av automatisk taltranskribering.