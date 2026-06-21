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Granta ges också ut på svenska. De här numren fotograferades 2013. (JANERIK HENRIKSSON / TT / TT Nyhetsbyrån)
Debatten om AI i kulturen

Litterärt magasin stoppar samarbeten efter AI-skandal

Av Tor Gasslander
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Det anrika brittiska litteraturmagasinet Granta kommer att sluta publicera texter i samarbete med andra efter sin inblandning i vårens stora litterära AI-skandal. Det skriver The Guardian.

Granta publicerade tidigare i år det vinnande bidraget i novelltävlingen ”Commonwealth short story prize” – en text som därefter mycket brett anklagats för att ha skrivits med generativ AI.

Jamir Nazir, den karibiske författaren bakom ”The Serpent in the Grove”, har tidigare uppgett att novellen kan påminna om AI-genererad text eftersom han skrivit den med hjälp av automatisk taltranskribering.

Texten kommer fortsatt att ligga kvar på Grantas hemsida ”för transparensens skull”
www.theguardian.com
De hårdaste kritikerna menar att texten inte bara är skriven av AI – den är också riktigt dålig (maj)
lithub.com
Läs ”The Serpent in the Grove” här – och avgör själv
granta.com
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Debatten om AI i kulturen StorbritannienMedia & reklamArtificiell intelligens