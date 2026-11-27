Faluns centerpartistiska oppositionsråd Fredrik Adolphson brast i gråt under en intervju med Falu-Kuriren på torsdagskvällen. Anledningen är partiledningens besked att man vill ställa sig bakom en M-ledd regering som kommer att kräva stöd av SD.

– Vansinniga utvisningar. Slaktad miljöpolitik. Hur är det möjligt? Jag kan inte ta in det, säger Adolphson.

Klippet på den gråtande lokalpolitikern lades upp på Falu-Kurirens instagramkonto på torsdagskvällen, och har därefter spridits som en löpeld. När Aftonbladet når Adolphson strax innan midnatt berättar han att han fått 150 samtal efter publiceringen. Till kvällstidningen säger han att han inte ger mycket för sin partiledare Elisabeth Thand Ringqvists löfte om att SD ska hållas utanför inflytande.

– Alla som kan någonting om politik förstår ju att så går det inte till.