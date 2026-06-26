Lokförare varnade för solkurva innan urspårningen

En lokförare varnade för en misstänkt solkurva på spåren utanför Bollebygd bara timmar innan godståget spårade ur under gårdagen. Det skriver SVT Nyheter Väst.

Sträckan ska ha undersökts, men utan resultat och trafiken började rulla igen. En timme senare hade tåget spårat ur.

– Vi vet inte om vi missade den, men det kommer att behöva utredas. Det är inte omöjligt att det har uppkommit en till, säger Hanna Ekberg på Trafikverket, till kanalen.