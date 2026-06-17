Wall Street öppnar avvaktande – chipaktier studsar upp

Wall Street öppnar överlag platt i väntan på Federal Reserves räntebesked i kväll.

Breda S&P 500 och Dow Jones handlas avvaktande, medan Nasdaqbörsen stiger 0,6 procent.

Oljepriserna stiger något efter att president Donald Trump sagt att avtalet med Iran ännu inte är slutgiltigt. Han hotade också med USA ”omedelbart kommer börja bomba igen” om han inte är nöjd med överenskommelsen.

HSBC:s analytiker påpekar samtidigt att det kommer ta tid för oljeflödena genom Hormuzsundet att återgå till det normala.

På bolagsfronten väntas Space X fortsätta färden uppåt för fjärde dagen i rad, med en uppgång på 3 procent.

Vidare studsar chipbolagen upp och tar därmed revansch efter gårdagens rotation från techsektorn till cykliska aktier. AMD och Micron stiger 3 procent, medan Intel och ASML lyfter 4–5 procent.

Carmax backar runt 5 procent, trots att bilåterförsäljaren dragit till med både högre vinst och omsättning än väntat i första kvartalet.

Oracle tappar 2 procent. Detta efter uppgifter att Microsoft på grund av säkerhetsskäl avbrutit förhandlingar om ett molnavtal värt 3 miljarder dollar. Oracle avfärdar uppgifterna.

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