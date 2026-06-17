ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Arkivbild (Richard Drew / AP)
Dagens börs

Wall Street öppnar avvaktande – chipaktier studsar upp

Av Aron Sigblad
Publicerad: . Uppdaterad:

Wall Street öppnar överlag platt i väntan på Federal Reserves räntebesked i kväll.

Breda S&P 500 och Dow Jones handlas avvaktande, medan Nasdaqbörsen stiger 0,6 procent.

Oljepriserna stiger något efter att president Donald Trump sagt att avtalet med Iran ännu inte är slutgiltigt. Han hotade också med USA ”omedelbart kommer börja bomba igen” om han inte är nöjd med överenskommelsen.

HSBC:s analytiker påpekar samtidigt att det kommer ta tid för oljeflödena genom Hormuzsundet att återgå till det normala.

På bolagsfronten väntas Space X fortsätta färden uppåt för fjärde dagen i rad, med en uppgång på 3 procent.

Vidare studsar chipbolagen upp och tar därmed revansch efter gårdagens rotation från techsektorn till cykliska aktier. AMD och Micron stiger 3 procent, medan Intel och ASML lyfter 4–5 procent.

Carmax backar runt 5 procent, trots att bilåterförsäljaren dragit till med både högre vinst och omsättning än väntat i första kvartalet.

Oracle tappar 2 procent. Detta efter uppgifter att Microsoft på grund av säkerhetsskäl avbrutit förhandlingar om ett molnavtal värt 3 miljarder dollar. Oracle avfärdar uppgifterna.

Texten uppdateras.

Börstjänster

Market Watch
live · www.marketwatch.com  · Ofta betalvägg
CNBC
live · CNBC

Nyheter och analys

DealBook New York Times
NY Times  · Ofta betalvägg
Marknadsnyheter och analys från Barron’s
www.barrons.com  · Ofta betalvägg
Marknadsnyheter från Reuters
Reuters  · Ofta betalvägg
WSJ:s Money Beat
The Wall Street Journal
WSJ:s Heard on the street
The Wall Street Journal  · Ofta betalvägg

Kalender

Trading Economics
tradingeconomics.com
Annons
Byt bredband i dag – hitta aktuella kampanjer på 30 sekunder hos Bredbandsval
Bredbandsval
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen