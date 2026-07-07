M i Stockholm: Byt namn på Ryssgården till Kyjivgården

Stockholmsmoderaterna vill byta namn på Ryssgården vid Slussen i Stockholm. De vill i stället kalla den Kyjivgården för att visa stöd för Ukraina, rapporterar Expressen.

– Vi vill att Ukraina ska synas i Stockholms stadsmiljö, så det är väl en perfekt plats att göra det på, säger gruppledaren Christofer Fjellner till tidningen.

Han uppmanar alla kommuner i Sverige att ge offentliga platser ukrainska namn, skriver han på X.

Moderaterna vill också att Stockholm ska ratificera det vänortsavtal med den ukrainska huvudstaden som syftar till att stötta återuppbyggnaden efter kriget.