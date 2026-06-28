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En ambulans i Stockholm. (Magnus Lejhall/TT / TT Nyhetsbyrån)
Lokalvalen i Stockholm

M kräver att ambulanskrisen i Stockholm granskas igen

Av Jacob Ruderstam
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När krisen i ambulanssjukvården i Stockholm sommaren 2025 var som värst var responstiden för de allvarligaste larmen, så kallade prio 1-larm, i vissa fall över 90 minuter. Det rapporterar Aftonbladet.

Siffran skiljer sig från den som presenterades i regionledningens egen utvärdering av krisen. Då sa Region Stockholm att utryckningstiderna för prio 1-larm inte påverkades av den stora personalbristen.

– Jag blev förbannad när jag såg det här. De har sagt att de svårast sjuka patienterna inte drabbades, säger oppositionsregionrådet Axel Conradi (M) till tidningen.

Partiet kräver nu en oberoende granskning av krisen.

M-toppen: ”Man har mörkat hur allvarlig krisen egentligen var”
Aftonbladet

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