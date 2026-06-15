Macron tar vinhotet med ro: ”Ska prata med Trump”

Donald Trump riktar nya tullhot mot Frankrike och kräver att landet avskaffar den treprocentiga skatten för globala techbolag. Annars kommer USA att belägga franskt vin och champagne med en tull på 100 procent, säger presidenten i en intervju med New York Post.

– Macron skulle inte utsättas för den här typen av påtryckningar om han slopade skatten, säger Trump.

Det är inte första gången Trump ger sig på den franska vinindustrin. Men Frankrikes president Emmanuel Macron tar det hela med ro, skriver AFP. Han ska ta upp frågan med sin amerikanske motsvarighet under det pågående G7-mötet i franska Évian i veckan.

– Vi ska ha en respektfull men tydlig diskussion, säger Macron.