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Människor betraktar ett hus i lågor efter en attack mot Kyiv. (Evgeniy Maloletka /AP/TT)
Ryska invasionenStriderna

Maj dödligaste månaden i Ukraina sedan krigets början

Av Ebba Örn
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Minst 274 civila ukrainare dödades och ytterligare 1 763 skadades i ryska attacker i maj. Det gör maj till den dödligaste månaden i Ukraina sedan april 2022, enligt en rapport från FN:s flyktingorgan UNHCR. Det skriver TT.

Omkring hälften av människorna dödades i raket- och drönarattacker, många av dem i städer långt ifrån den ryska gränsen.

Sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022 har över 16 000 civila dödats enligt FN.

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