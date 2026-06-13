Maj dödligaste månaden i Ukraina sedan krigets början

Människor betraktar ett hus i lågor efter en attack mot Kyiv.

Minst 274 civila ukrainare dödades och ytterligare 1 763 skadades i ryska attacker i maj. Det gör maj till den dödligaste månaden i Ukraina sedan april 2022, enligt en rapport från FN:s flyktingorgan UNHCR. Det skriver TT.

Omkring hälften av människorna dödades i raket- och drönarattacker, många av dem i städer långt ifrån den ryska gränsen.

Sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina i februari 2022 har över 16 000 civila dödats enligt FN.