Malmöpolitiker får backa om kameror: ”Bryter mot lagen”

Fastighets- och gatukontoret i Malmö vägrar följa politikernas krav och låta polisen ta del av material i kommunala övervakningskameror, rapporterar P4 Malmöhus.

– Jag kan inte skicka över någon information till polisen om det bryter mot lagstiftningen, säger direktören Tobias Nilsson.

Kravet kom tidigare i veckan från tekniska nämndens ordförande Andreas Schönström (S). Han ansåg att polisen behövde få ta del av materialet för att stävja trafiksituationen, sedan en 15-årig flicka körts ihjäl, även om det inte är lagenligt.

Nu backar han och säger att politikerna aldrig kommer att begära att förvaltningen bryter mot lagen.