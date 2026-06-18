Malmöpolitiker får backa om kameror: ”Bryter mot lagen”
Fastighets- och gatukontoret i Malmö vägrar följa politikernas krav och låta polisen ta del av material i kommunala övervakningskameror, rapporterar P4 Malmöhus.
– Jag kan inte skicka över någon information till polisen om det bryter mot lagstiftningen, säger direktören Tobias Nilsson.
Kravet kom tidigare i veckan från tekniska nämndens ordförande Andreas Schönström (S). Han ansåg att polisen behövde få ta del av materialet för att stävja trafiksituationen, sedan en 15-årig flicka körts ihjäl, även om det inte är lagenligt.
Nu backar han och säger att politikerna aldrig kommer att begära att förvaltningen bryter mot lagen.
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