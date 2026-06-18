ToppnyheterSenaste nytt
Bli medlem
Blommor på platsen där dödsolyckan skedde. (Johan Nilsson / TT / TT Nyhetsbyrån)
Dödsolyckan på Södervärn

Malmöpolitiker får backa om kameror: ”Bryter mot lagen”

Av Anders Hovne
Publicerad:

Fastighets- och gatukontoret i Malmö vägrar följa politikernas krav och låta polisen ta del av material i kommunala övervakningskameror, rapporterar P4 Malmöhus.

– Jag kan inte skicka över någon information till polisen om det bryter mot lagstiftningen, säger direktören Tobias Nilsson.

Kravet kom tidigare i veckan från tekniska nämndens ordförande Andreas Schönström (S). Han ansåg att polisen behövde få ta del av materialet för att stävja trafiksituationen, sedan en 15-årig flicka körts ihjäl, även om det inte är lagenligt.

Nu backar han och säger att politikerna aldrig kommer att begära att förvaltningen bryter mot lagen.

Nilsson: Kan inte göra det
radio+text · Sveriges Radio
Schönström: Vårt syfte är att utmana lagen
Sydsvenskan  · Ofta betalvägg

Tidigare

Schönström: Nu kör vi över juristerna (16 juni)
Sydsvenskan  · Ofta betalvägg
En man har erkänt att han körde ihjäl flickan (25 maj)
Sydsvenskan  · Ofta betalvägg
Uppgifter: Mannen åtalades i februari för hot mot tjänsteman (25 maj)
www.tv4.se
Annons
Sommarens bästa hotelldeal – upp till 30% rabatt hos Elite
Elite Hotels
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen