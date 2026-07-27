Människor bakom nio av tio bränder – 162 gripna

Nio av tio franska skogsbränder har orsakats av människor, skriver landets premiärminister Sébastien Lecornu i ett inlägg på X.

Enligt Lecornu handlar det allra främst om att människor agerar oaktsamt, till exempel vid grillning eller genom att slänga cigarettfimpar som inte släckts ordentligt.

Han påpekar samtidigt att allt inte handlar om olyckor, och att franska myndigheter sedan början av juli har gripit 162 personer kopplade till bränder.

Sedan brandsäsongen inleddes har över 13 500 bränder registrerats.