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Bild från brandbekämpning i Frankrike, 26 juli. (Emma Da Silva /AP/TT)
Storbranden utanför Bordeaux

Människor bakom nio av tio bränder – 162 gripna

Av Patrik Dahlin
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Nio av tio franska skogsbränder har orsakats av människor, skriver landets premiärminister Sébastien Lecornu i ett inlägg på X.

Enligt Lecornu handlar det allra främst om att människor agerar oaktsamt, till exempel vid grillning eller genom att slänga cigarettfimpar som inte släckts ordentligt.

Han påpekar samtidigt att allt inte handlar om olyckor, och att franska myndigheter sedan början av juli har gripit 162 personer kopplade till bränder.

Sedan brandsäsongen inleddes har över 13 500 bränder registrerats.

Omni förklararDärför är gränsen mellan skog och stad så farlig vid brand

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Inlägget på X
x.com
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BBC
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AFP  · Ofta betalvägg
Årets brandsäsong är den värsta någonsin i landet (franska)
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Storbranden utanför BordeauxSébastien LecornuFrankrikeEuropa