Medlare: Iran och USA överens om ”slutgiltigt” fredsavtal

Pakistan uppger att Iran och USA är överens om ett fredsavtal, skriver AFP och Reuters. Landet som agerat medlare sedan två månader tillbaka uppger att överenskommelsen är ”slutgiltig”.

”Vi är medvetna om den desinformationskampanj som bedrivits av dem som velat sabotera fredsavtalet. Om man bortser från allt brus kan vi bekräfta att en slutgiltig, överenskommen version av fredsavtalet har uppnåtts”, skriver Pakistans premiärminister Shehbaz Sharif på X.

Enligt Sharif läggs alla ansträngningar nu på att färdigställa de sista detaljerna.

”Fred har aldrig varit så nära som nu”, skriver han vidare.