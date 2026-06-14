Medlaren: Avtalet mellan USA och Iran undertecknas på fredag

Shehbaz Sharif omgiven av sin vice premiärminister och arméchef under en resa till Kina den 25 maj 2026.

USA och Iran är överens om ett fredsavtal som innebär ett slut på militära operationer på alla fronter, inklusive Libanon. Det uppger Pakistans premiärminister Shehbaz Sharif som medlat mellan parterna, enligt AFP.

Avtalet ska skrivas under i Schweiz på fredag, uppger Sharif enligt Reuters.

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