Medlarländer försöker rädda kärnenergisamtal
Medlarländer som Qatar, Pakistan och Egypten försöker trappa ner spänningarna mellan USA och Iran och blåsa nytt liv i förhandlingarna om ett kärnavtal. Det uppger två källor från medlarländerna och en amerikansk källa för Axios.
Bedömningen är att det skedde framsteg under den senaste omgången samtal. Nu vill medlarländerna förhindra att den bräckliga vapenvilan som slöts för tre veckor sedan kollapsar helt.
I går sa USA:s president Donald Trump att vapenvilan som han ser det är ”över”, men uttalandet var inte en formell deklaration utan kom som svar på en fråga från reportrar under Natomötet. Han stängde inte heller dörren helt för ytterligare förhandlingar.
Omni är politiskt obundna och oberoende. Vi strävar efter att ge fler perspektiv på nyheterna. Har du frågor eller synpunkter kring vår rapportering? Kontakta redaktionen