Medlarländer försöker rädda kärnenergisamtal

Pakistans premiärminister Muhammad Shehbaz Sharif, till vänster, tillsammans med Pakistans arméchef, fältmarskalk Asim Munir, inför ett fyrpartsmöte mellan USA, Iran, Pakistan och Qatar i Schweiz, 21 juni.

Medlarländer som Qatar, Pakistan och Egypten försöker trappa ner spänningarna mellan USA och Iran och blåsa nytt liv i förhandlingarna om ett kärnavtal. Det uppger två källor från medlarländerna och en amerikansk källa för Axios.

Bedömningen är att det skedde framsteg under den senaste omgången samtal. Nu vill medlarländerna förhindra att den bräckliga vapenvilan som slöts för tre veckor sedan kollapsar helt.

I går sa USA:s president Donald Trump att vapenvilan som han ser det är ”över”, men uttalandet var inte en formell deklaration utan kom som svar på en fråga från reportrar under Natomötet. Han stängde inte heller dörren helt för ytterligare förhandlingar.