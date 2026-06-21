Ministern: Ingen anledning att tro att Starmer lämnar
Keir Starmers dagar som premiärminister kan vara räknade och helgens uppgifter i brittisk press är att Labourledaren kan avgå redan under måndagen.
Näringsminister Peter Kyle säger att han hade ett ”uppriktigt” samtal med Starmer i fredags och att han tror att premiärministern ägnar helgen åt att tänka igenom situationen.
– Jag har ingen anledning att tro att de stämmer. Jag ser mycket spekulationer där ute, säger Kyle om uppgifterna om Starmers planerade sorti enligt Reuters.
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