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Arkivbild från i maj: Peter Kyle lämnar Downing Street i London. (Kirsty Wigglesworth /AP/TT / AP)
Politiska läget i Storbritannien

Ministern: Ingen anledning att tro att Starmer lämnar

Av Tomas Ekelund
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Keir Starmers dagar som premiärminister kan vara räknade och helgens uppgifter i brittisk press är att Labourledaren kan avgå redan under måndagen.

Näringsminister Peter Kyle säger att han hade ett ”uppriktigt” samtal med Starmer i fredags och att han tror att premiärministern ägnar helgen åt att tänka igenom situationen.

– Jag har ingen anledning att tro att de stämmer. Jag ser mycket spekulationer där ute, säger Kyle om uppgifterna om Starmers planerade sorti enligt Reuters.

Kyle vill inte precisera vad fredagens samtal med Starmer handlade om
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