Ministern: Ingen anledning att tro att Starmer lämnar

Keir Starmers dagar som premiärminister kan vara räknade och helgens uppgifter i brittisk press är att Labourledaren kan avgå redan under måndagen.

Näringsminister Peter Kyle säger att han hade ett ”uppriktigt” samtal med Starmer i fredags och att han tror att premiärministern ägnar helgen åt att tänka igenom situationen.

– Jag har ingen anledning att tro att de stämmer. Jag ser mycket spekulationer där ute, säger Kyle om uppgifterna om Starmers planerade sorti enligt Reuters.