Uppgifter: Keir Starmer är redo att avgå

Storbritanniens premiärminister Keir Starmer är redo att avgå. Det uppger en högt uppsatt regeringskälla för The Telegraph.

Enligt källan ska Starmer ha insett att ”spelet är över” och nu i stället fokusera på hur han kan säkra sitt politiska arv.

Starmer kan meddela sin avgång redan på måndag.

– Det finns ingen kvar. Bokstavligen är det i princip bara personer vars släktingar arbetar på Downing Street 10 eller som är långvariga personliga vänner till Keir som fortfarande finns kvar, säger källan.

Det lutar mot att Manchesters borgmästare Andy Burnham kan bli den som tar över som Labourledare. Enligt källan vore ett försök att stoppa Burnham ”som att försöka kämpa mot gravitationen”.